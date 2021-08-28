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04:20 28.08.2021

США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники

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США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники

США продолжат работать над расследованием источника коронавируса COVID-19, заявил в пятницу американский президент Джо Байден.

"Мы сделаем все возможное, чтобы определить истоки этой вспышки, которая вызвала так много боли и смерти по всему миру, так, чтобы мы могли принять все необходимые меры предосторожности, чтобы это не повторилось", - говорится в заявлении Байдена, распространенном на сайте Белого дома.

Байден указал, что ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, однако Пекин продолжает скрывать эту информацию.

"Важная информация об источниках пандемии находится в КНР, однако с самого начала правительственные чиновники в Китае работали над тем, чтобы предотвратить к ней доступ тех, кто начал международное расследование. (...) КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти", - подчеркнул американский президент.

"Нам была необходима эта информация из Китая незамедлительно, когда пандемия еще только начиналась. Миру нужны ответы, и я не успокоюсь до тех пор, пока не получу их. Пандемии не признают границ между государствами, и нам всем следует лучше понять, как появился COVID-19 для того, чтобы предотвратить пандемии в будущем", - отмечается в документе.

"США продолжат работать с партнерами в мире и оказывать давление на Китай для того, чтобы он в полной мере поделился информацией и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения по выяснению причин возникновения COVID-19, в том числе предоставил бы доступ к соответствующим данным и свидетельствам", - заявил американский президент.

"Мы также продолжим оказывать давление на Китай и для того, чтобы он принял научные нормы и стандарты, в том числе касающиеся обмена информацией и данными с ранних дней пандемии, а также протоколами, связанными с биологической безопасностью. Мы должны дать полную и четкую оценку этой мировой трагедии", - отметил Байден

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

 

Теги: #сша #происхождение #китай #коронавирус
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