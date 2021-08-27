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19:04 27.08.2021

Посольство США призвало своих граждан соблюдать осторожность в период проведения ЛГБТ-прайдов в Украине

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Посольство США призвало своих граждан соблюдать осторожность в период проведения ЛГБТ-прайдов в Украине

Посольство США в Украине призвало американцев, находящихся в стране, соблюдать осторожность во время проведения запланированных в ряде украинских городов ЛГБТ-прайдов.

"Вскоре в Украине начнутся ежегодные мероприятия Прайда, в частности в Одессе 28 августа, Харькове 12 сентября и Киеве 19 сентября. Ожидается усиленное присутствие полиции, включая закрытие дорог и блок-посты, что, вероятно, будет препятствовать передвижению по этим районам", сообщает пресс-служба посольства.

Также в посольстве отмечают, что в районах проведения мероприятий усиливается вероятность насилия, поскольку они привлекли к себе негативное внимание со стороны экстремистских групп.

"Эти группы ранее препятствовали проведению прайдов в Украине посредством контр-демонстраций и физических нападений, а также могут подстрекать к насилию во время событий этого года", - подчеркнули в посольстве.

Граждан США призывают избегать толп и демонстраций, соблюдать осторожность вблизи крупных собраний или протестов, вести себя сдержанно и следить за обновлениями в местных СМИ.

Теги: #посольство_сша #лгбт
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