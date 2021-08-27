Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, на момент преступления был вменяем - прокуратура

Выводы психиатрической экспертизы 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки в пгт Старый Салтов Харьковской области, свидетельствуют о том, что на момент преступления он был вменяем, сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый был вменяемым и осознаёт свои действия и последствия от них", - сказал Чубенко.

По его словам, прокуратура подала ходатайство о продлении подозреваемому меры пресечения на 30 дней. Рассмотрение ходатайство назначено на 27 августа.

Как сообщалось, вечером 28 июля мать девочки обратилась в полицию и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. В тот же день, около полуночи, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном доме в пгт Старый Салтов.

Полиция установила личность предполагаемого убийцы. По версии следствия им оказался 13-летний сосед, с которым гуляла девочка. Ему объявлено о подозрении по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины.

29 июля Волчанский райсуд Харьковской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.