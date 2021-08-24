События

14:53 24.08.2021

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

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В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

После завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на ул. Крещатик неизвестный мужчина облил красной краской ступеньки возле Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". … У самой таблички он оставил отпечаток руки из красной краски", - сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что правоохранители зафиксировали инцидент, на месте были проведены следственные действия.

Теги: #кгга #инцидент
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