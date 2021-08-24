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13:32 24.08.2021

Зеленский предложил Раде сделать День государственности выходным

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Зеленский предложил Раде сделать День государственности выходным

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем, указ о котором он подписал во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.

"Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным", - заявил Зеленский во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины.

Ранее Зеленский объявил о введении нового украинского праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в день крещения Руси-Украины 28 июля.

Теги: #день_государственности #выходной
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Интерфакс-Украина
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