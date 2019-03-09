В Закарпатской области 15 марта будет выходным в честь празднования 80-й годовщины Карпатской Украины - Москаль

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому пятница, 15 марта, будет выходным днем в области в связи с празднованием 80-й годовщины Карпатской Украины.

Как сообщается на персональном сайте Г.Москаля, согласно распоряжению главы ОГА, главам райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

"15 марта 1939 года Сойм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – "Ще не вмерла Украина", - сказал Г.Москаль.

По его словам, эта дата – одна из самых важных в истории Закарпатья, а поэтому заслуживает быть выходным.

Глава ОГА отметил, что в этом году юбилейную годовщину будут отмечать на государственном уровне, а в праздничных мероприятиях на Закарпатье примет участие руководство государства.