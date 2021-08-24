Зеленский ввел новый праздник - День Украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника – Дня Украинской государственности.

"Мы начинаем отмечать День Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", - заявил Зеленский во время выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси - Украины", - сказал он, добавив, что "подписывает сегодня, 24 августа, соответствующий указ".

Президент также отметил, что "Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине".

Зеленский подчеркнул, что "Украина будет возвращать свое – исторические и культурные ценности, которые находятся за границей".

Глава государства также напомнил о проведении саммита "Крымской платформы", который собрал 46 иностранных государств.

"Мы боремся за своих людей "там" - так как можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. То, что люди на Донбассе и в Крыму боятся про это сказать, не значит, что они боятся про это думать. И они вернутся", - сказал президент.

Зеленский заявил, что все граждане Украины "с востока и запада, украиноговорящие и русскоговорящие, должны быть одной семьей".