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08:18 28.03.2019

Власти Венесуэлы объявили 28 марта выходным днем из-за блэкаута

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Власти Венесуэлы объявили 28 марта выходным днем из-за блэкаута

Четверг, 28 марта, объявлен нерабочим днем в Венесуэле из-за продолжающегося масштабного отключения электроэнергии в стране, сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

"Интенсивно занимаясь восстановлением национальной энергосистемы, которая пострадала от самого серьезного теракта в истории Венесуэлы, боливарианское правительство решило приостановить трудовую и образовательную деятельность завтра, в четверг 28 марта. Мы победим!", - написал Х.Родригес в своем Twitter.

Второе за последнее время массовое отключение электричества было зафиксировано в ночь на вторник в Венесуэле. По данным энергетиков, оно затронуло 88% территории страны. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах.

Ранее в марте в Венесуэле уже происходило массовое отключение электричества, в результате которого без света осталась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.

Теги: #венесуэла #электричество #выходной #отключение
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