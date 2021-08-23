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16:02 23.08.2021

Глава МИД Турции: Саммит Крымской платформы открывает поиск решения возвращения Крыма в Украину

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Глава МИД Турции: Саммит Крымской платформы открывает поиск решения возвращения Крыма в Украину

Учредительный саммит Крымской платформы, который прошел в Киеве в понедельник, открывает страницу поиска мирного, длительного решения возвращения оккупированного Крымского полуострова под юрисдикцию Украины, отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Хочу еще раз подчеркнуть на необходимости повышения мирового осознания значимости проблемы аннексии Крыма. Мы должны вернуть исправность, силу международного права. Мы понимаем, что легкого решения проблемы при этих условиях не существует. И, к сожалению, международная система, включая механизм системы ООН, не очень будет способствовать этому. Так что остается единственный способ - идти мирным путем, дипломатическим, но идти мощно. Я считаю, что этот саммит открывает эту страницу поиска мирного, длительного решения возвращения Крыма в Украину, потому что Крым - это Украина", - сказал Чавушоглу на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Глава МИД указал, что Турция поддерживает стремление крымских татар к сохранению и независимости в Украине.

"Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается крепкой, и наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права", - отметил Чавушоглу.

Теги: #крым #турция #крымская_платформа #чавушоглу
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