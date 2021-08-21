В ЮНЕСКО призывают сделать все возможное для защиты свободы слова в Афганистане

Глава ЮНЕСКО Одрэ Азуле выступила с призывом защитить свободу выражения мнений и обеспечить безопасность журналистов в Афганистане, после того, как несколько дней назад движение "Талибан" установило контроль над страной.

"Доступ к достоверной информации и открытые общественные дебаты при содействии свободных и независимых СМИ имеют решающее значение для афганцев на пути к мирному будущему, которого они заслуживают", - приводятся на сайте ООН слова Азуле.

Она также призвала соблюдать нормы международного права и уважать права человека.

"В этот критический для страны момент никто не должен бояться говорить то, что думает, и безопасность всех журналистов, включая женщин, должна быть гарантирована", - добавила она.

Отмечается, что ЮНЕСКО будет и дальше продолжать поддерживать развивающуюся афганскую журналистику.

Несмотря на обещания талибов уважать принцип свободы слова, СМИ сообщают о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане, в том числе о преследованиях и запугиваниях журналистов.