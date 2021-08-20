События

11:41 20.08.2021

Большинство украинцев считает, что Крым должен входить в состав Украины – опрос

1 мин читать
Большинство украинцев считает, что Крым должен входить в состав Украины – опрос

Большинство украинцев, 61,2%, считают, что Крым должен быть возвращен в состав Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В то же время, на вопрос "Каким вы видите будущее Крыма?" 6,4% ответили, что Крым доложен входить в состав России. Ещё 10,3% считают, что Крым должен быть независимым государственным образованием, а 22,1% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, поддерживают ли респонденты создание в Крыму крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации и возвращения полуострова Украине, 24,1% ответили, что безусловно поддерживают, 33% - скорее поддерживают, 10,7% - скорее не поддерживают, 11,9% - вообще не поддерживают, а 20,3% затруднились ответить на вопрос.

Законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины безусловно поддерживают 28,8% респондентов, 32,6% - скорее поддерживают, 9,8% - скорее не поддерживают, 10% - вообще не поддерживают, а 18,8% затруднились ответить на вопрос.

Полевой этап исследования проходил с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего в рамках исследования было проведено 2019 интервью. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0.95 не превышает: 2,3%.

Теги: #крым #опрос #центр_разумкова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 20.08.2021
Почти 45% украинцев считают невозможным возвращение территории Крыма в состав Украины в будущем - опрос

Почти 45% украинцев считают невозможным возвращение территории Крыма в состав Украины в будущем - опрос

09:43 20.08.2021
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 физлиц, причастных к противоправному преследованию граждан в Крыму

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 физлиц, причастных к противоправному преследованию граждан в Крыму

09:00 20.08.2021
Украина ждет Крым "Домой". SWEET.TV начинает бесплатный показ фильма Наримана Алиева на территории полуострова

Украина ждет Крым "Домой". SWEET.TV начинает бесплатный показ фильма Наримана Алиева на территории полуострова

19:31 19.08.2021
В Киеве презентовали онлайн-курс о Крыме и крымских татарах

В Киеве презентовали онлайн-курс о Крыме и крымских татарах

17:50 19.08.2021
Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

14:04 19.08.2021
Абсолютное большинство украинцев гордится своим гражданством - опрос

Абсолютное большинство украинцев гордится своим гражданством - опрос

13:39 19.08.2021
"Кобзарь", лидер НРУ Черновол, песни Вакарчука и Скрябина являются символами независимости для украинцев - опрос

"Кобзарь", лидер НРУ Черновол, песни Вакарчука и Скрябина являются символами независимости для украинцев - опрос

13:27 19.08.2021
Интеграция Украины в ЕС и НАТО по мнению граждан является доминирующим вектором внешней политики - опрос "Рейтинга"

Интеграция Украины в ЕС и НАТО по мнению граждан является доминирующим вектором внешней политики - опрос "Рейтинга"

11:11 19.08.2021
Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

09:14 19.08.2021
Зеленский: "Крымская платформа" будет работать ежедневно для решения неотложных проблем полуострова, который превращается в "авианосец РФ"

Зеленский: "Крымская платформа" будет работать ежедневно для решения неотложных проблем полуострова, который превращается в "авианосец РФ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

Решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС вступило в силу

СБУ заблокировала канал поставки контрабандной еды и медикаментов в т.н. "ДНР"

В ДТП на трассе в Запорожской области погибло пятеро людей, из них трое детей

ПОСЛЕДНЕЕ

Флаг Независимости Украины впервые выставлен на обозрение общественности

На длинные августовские выходные диапазон температуры в Украине от +17 °С на западе до +30 на юге

Гоночные болиды протестировали "Большое строительство" на трассе "Днепр-Решетиловка" в Днепропетровской области

МИД Украины запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины

Решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС вступило в силу

Комфортная летняя погода ожидается в Украине в ближайшие дни

СБУ заблокировала канал поставки контрабандной еды и медикаментов в т.н. "ДНР"

В ДТП на трассе в Запорожской области погибло пятеро людей, из них трое детей

Зеленский выступит на торжественном заседании Рады по случаю 30-летия независимости Украины - Разумков

Начальник Харьковской полиции сообщил о своей отставке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА