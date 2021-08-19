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11:09 19.08.2021

В Слобожанском Днепропетровской области строят бассейн для взрослых и детей - ОГА

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В Слобожанском Днепропетровской области строят бассейн для взрослых и детей - ОГА

В Слобожанском Днепропетровской области в рамках президентской программы "Большое строительство" проходит сооружение взрослого и детского бассейнов, они будут примыкать к уже существующему спорткомплексу, построенному в 2018 году.

Как сообщается на сайте Днепропетровской ОГА, дизайн нового спортивного объекта будет выполнен в таких же, как у спорткомплекса, оранжево-серых тонах.

Подрядчик уже завершил штукатурные работы и установил вентиляционное оборудование и систему кондиционирования. В настоящее время во внутренних помещениях продолжается облицовка пола и стен плиткой. Проходит также установка сантехники и монтаж подвесного потолка.

Отмечается, что оба бассейна будут оснащены современной системой очистки воды и дезинфекции. В малом бассейне уже нанесена гидроизоляция, и вскоре будет проведена его проверка. Строителям осталось установить витражные окна, которые станут украшением всего комплекса.

В ОГА рассказали, что полы на втором этаже над бассейнами будут оборудованы подогревом, а на третьем разместятся трибуны на 100 зрителей.

Помимо раздевалок, душевых и тренажерного зала в комплексе также будет оборудован необычный зал сухого плавания со специальным оборудованием для отработки элементов плавания на суше.

Строители уже приступили к фасадным работам и в ближайшее время начнут благоустройство территории.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и реконструировано 94 стадиона, начнется строительство 19 ледовых арен, а также реконструкция 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.

Теги: #большое_строительство #бассейн #слобожанское
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