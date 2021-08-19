События

10:36 19.08.2021

Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

1 мин читать
Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

На учредительном саммите "Крымской платформы" будут присутствовать 15 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"23 августа основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и международных организаций. Это 14 глав государств, правительств и ЕС. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Теги: #крым #кулеба #крымская_платформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:14 19.08.2021
Зеленский: "Крымская платформа" будет работать ежедневно для решения неотложных проблем полуострова, который превращается в "авианосец РФ"

Зеленский: "Крымская платформа" будет работать ежедневно для решения неотложных проблем полуострова, который превращается в "авианосец РФ"

00:03 19.08.2021
Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

17:56 18.08.2021
Минреинтеграции осуждает очередные случаи незаконных задержаний в Крыму

Минреинтеграции осуждает очередные случаи незаконных задержаний в Крыму

23:59 17.08.2021
Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

17:58 17.08.2021
Более 150 украинцев ожидают эвакуации из Афганистана – Кулеба

Более 150 украинцев ожидают эвакуации из Афганистана – Кулеба

14:49 17.08.2021
Испания будет принимать участие в "Крымской платформе" – МИД Украины

Испания будет принимать участие в "Крымской платформе" – МИД Украины

13:54 17.08.2021
РФ вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму – Зеленский

РФ вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму – Зеленский

12:55 17.08.2021
Киев протестует в связи с незаконными обысками и задержаниями крымских татар во временно оккупированном Крыму

Киев протестует в связи с незаконными обысками и задержаниями крымских татар во временно оккупированном Крыму

08:36 17.08.2021
В пяти домах крымских татар происходят обыски - Денисова

В пяти домах крымских татар происходят обыски - Денисова

11:53 16.08.2021
Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа - Кулеба

Зеленский: в Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот

В Украине за сутки зафиксировано 1 560 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 898 человек, 32 умерли

На Донбассе погиб боец ВСУ вследствие трех обстрелов российских наемников

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа - Кулеба

Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана

В ряде учебных заведений образовательный процесс во внеурочное время идет не на госязыке - Креминь

Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 2,2 тыс. человек - СМИ

Потерявшиеся в лесу на Закарпатье дети найдены

Зеленский: в Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 120 тыс. человек

Байден в обращении к нации заявил о продолжении "пандемии непривитых" в США

В Харькове планируют провести групповую вакцинацию для учителей, которые еще не привились от Covid-19

В Закарпатской области продолжаются поиски четырех детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА