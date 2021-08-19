Основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и организации, на учредительный саммит приедут 14 глав государств - Кулеба

На учредительном саммите "Крымской платформы" будут присутствовать 15 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"23 августа основателями "Крымской платформы" станут 44 государства и международных организаций. Это 14 глав государств, правительств и ЕС. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.