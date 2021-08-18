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18:53 18.08.2021

ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве

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ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве

Православная церковь Украины (ПЦУ) приглашает всех желающих верующих присоединиться к духовенству и вместе с ним встретить Вселенского патриарха Варфоломея, который прибудет в Киев в субботу, 21 августа.

Соответствующее заявление ПЦУ было обнародовано в фейсбуке в среду.

"Приглашаем верующих вместе с нами встретить Вселенского патриарха, первого среди равных, и в общей молитве вознести благодарность Господу. Ведь благодаря твердой позиции его святейшества сейчас Украинская православная церковь имеет равные права с другими поместными церквями мира, а украинский народ может молиться в родной церкви на родном языке", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что торжественная встреча Варфоломея с благодарственной молитвой состоится 21 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе.

Кроме того, 22 августа в 9:00 на территории собора Святой Софии Киевской под открытым небом состоится литургия, которую возглавят Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Теги: #церковь #варфоломей #пцу
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