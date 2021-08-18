События

15:44 18.08.2021

В районе аэропорта Кабула сохраняется напряженность, в самом городе обстановка нормализуется - ТВ

1 мин читать
В районе аэропорта Кабула сохраняется напряженность, в самом городе обстановка нормализуется - ТВ

В зоне международного аэропорта Кабула обстановка остается неспокойной, многие люди по-прежнему пытаются попасть на самолет, чтобы покинуть Афганистан, сообщает в среду телеканал CNN.

По словам журналистки CNN Клариссы Уорд, снаружи аэропорта дежурят боевики движения "Талибан", которые, наводя порядок, стреляют в воздух или по людям.

"Внутри аэропорта, как кажется, меньше хаоса, потому что (меры контроля - ИФ) возымели некоторый эффект... но на периметре, конечно, это крайне устрашающе для людей, которые отчаянно желают уехать из страны. И они боятся, что "Талибан" даже не даст им пройти эти контрольно-пропускные пункты", - отмечает она.

Между тем, на улицах Кабула стало меньше блокпостов талибов, нежели во вторник. Уорд сообщает, что на дорогах - устойчивое движение транспорта, жителям доступны основные услуги, люди могут купить на улицах еду, топливо и другие товары.

CNN приводит мнение Уорд, что талибы знают - "мир смотрит за ними", и пытаются продемонстрировать способность управлять, навести закон и порядок. Однако, подчеркнула она, для афганцев, работавших с США, всего этого совсем недостаточно, чтобы развеять их страхи.

Согласно сообщениям СМИ, к настоящему время талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Теги: #кабул #ситуация #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 18.08.2021
Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

05:33 17.08.2021
В Европарламенте выступают за новую стратегию для Афганистана, опасаясь влияния РФ и Китая

В Европарламенте выступают за новую стратегию для Афганистана, опасаясь влияния РФ и Китая

00:31 17.08.2021
Еще несколько самолетов, отправленных для эвакуации из Афганистана, не смогли сесть в аэропорту Кабула - СМИ

Еще несколько самолетов, отправленных для эвакуации из Афганистана, не смогли сесть в аэропорту Кабула - СМИ

20:15 16.08.2021
Военный самолет Германии кружит над Кабулом, не может сесть из-за людей на ВПП - СМИ

Военный самолет Германии кружит над Кабулом, не может сесть из-за людей на ВПП - СМИ

19:21 16.08.2021
Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из страны – Кулеба

Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из страны – Кулеба

18:50 16.08.2021
Американские военные договорились с талибами, что те не будут мешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула - СМИ

Американские военные договорились с талибами, что те не будут мешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула - СМИ

17:57 16.08.2021
С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

15:36 16.08.2021
США приостановили вывозные авиарейсы из Кабула из-за скопления людей на летном поле - ТВ

США приостановили вывозные авиарейсы из Кабула из-за скопления людей на летном поле - ТВ

13:12 16.08.2021
Воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета гражданских самолетов - NOTAM

Воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета гражданских самолетов - NOTAM

23:42 15.08.2021
Талибы контролируют Кабул за исключением аэропорта, подступы к которому охраняют афганские военнослужащие

Талибы контролируют Кабул за исключением аэропорта, подступы к которому охраняют афганские военнослужащие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

В Черном море произошла утечка нефти из терминала CPC - Ассоциация реинтеграции Крыма

В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский у трети украинцев вызывает в основном негативные эмоции - соцопрос

Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

В Украине отсутствие прививки против COVID-19 не является основанием для отказа в приеме ребенка на учебу – Минздрав

Большинство украинцев считают, что выборам в ОРДЛО должна предшествовать демилитаризация региона - соцопрос

Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

В Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница

Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

Кабинет министров переназначил действующего главу ГКАУ

Украину в I пол.-2021 посетило на 31% меньше иностранцев

Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА