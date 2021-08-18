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12:17 18.08.2021

Поведение талибов изменилось, они помогают в эвакуации из кабульского аэропорта - начштаба обороны Британии

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Поведение талибов изменилось, они помогают в эвакуации из кабульского аэропорта - начштаба обороны Британии

Члены движения "Талибан" теперь действуют иначе - более конструктивно, чем это наблюдалось в прошлом, заявил телеканалу Sky News начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер.

"Я думаю, они изменились, а Афганистан претерпел изменения", - сказал он, в то же время призвав сохранять осторожность и подозрительность.

Он пояснил, что "всегда возможна угроза со стороны определенных элементов "Талибана". Однако в данный момент, по словам начштаба, талибы поддерживают безопасность и спокойствие на улицах Кабула, а также помогают странам Запада с операциями в кабульском аэропорту и с предотвращением беспорядков.

"Мы взаимодействует с "Талибаном" на месте событий, и как кажется, это очень непосредственные отношения", - рассказал он.

"Конечно, мы не получаем сообщений о том, что они действуют зловещим образом, как они делали в прошлом", - отметил он.

Также он сказал, что "Талибан" живет в соответствии с "кодексом чести", и что талибы "не любят коррумпированные правительства" и хотят быть "инклюзивными для всех".

 

Теги: #оборона #талибы #британия
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