В правительстве Молдовы обсудили предстоящий визит премьер-министра Украины в Кишинев

В правительстве Молдовы обсудили во вторник предстоящий визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Кишинев 27-28 августа по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова.

"Повестка дня и перспективы диалога между Молдавией и Украиной обсуждались в правительстве. Эти вопросы стали главной темой встречи премьер-министра Наталья Гаврилица и Посла Украины в Молдове Марко Шевченко", - сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства Молдовы

"Официальные лица коснулись вопроса о главных приоритетах двусторонней повестки дня двух государств, в том числе о возобновлении работы отраслевых рабочих групп по различным направлениям двустороннего взаимодействия. Обсуждался также визит в Кишинев 27-28 августа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который примет участие в мероприятиях по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова", - отмечается в сообщении.

Договоренность о том, что премьер-министр Украины посетит Молдову с визитом в конце августа была достигнута в ходе его телефонного разговора с новым премьер-министром Молдовы на второй же день после того, как Наталья Гаврилица была назначена главой правительства.

"Денис Шмыгаль подтвердил готовность посетить Кишинев по приглашению президента Молдовы Майи Санду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, которое отмечается 27 августа. 28 августа состоится двусторонняя встреча Натальи Гаврилицы и Дениса Шмыгаля", - отмечалось в сообщении.

В то же время, во вторник дипломатические источники сообщили корреспонденту "Интерфакса", что на торжества по случаю 30-летия независимости Молдовы может приехать президент Украины Владимир Зеленский. Эти вопросы в настоящее время сейчас уточняются по дипломатическим каналам.