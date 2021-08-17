"Интерпайп" по штрафу АМКУ уплатил 69,3 млн грн

Украинская промышленная компания "Интерпайп" уплатила 69,3 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства в рамках расследования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно пресс-релизу АМКУ во вторник, ООО "Интерпайп Украина" 16 августа уже сообщила Комитету об уплате штрафа в сумме 69 млн 331,383 тыс. грн. - соответствующее платежное поручение поступило в адрес АМКУ.

При этом отмечается, что Антимонопольный комитет продолжает работу по подтверждению и защите своих решений в судах. Примером тому является успешное для Комитета завершение рассмотрения апелляционной жалобы органа на решение Хозяйственного суда г.Киева по делу о сговоре на торгах группы компаний, в том числе ООО "Интерпайп Украина".

"Северный апелляционный хозяйственный суд признал аргументы АМКУ весомыми и отменил решение предыдущей инстанции. Поэтому ООО "Интерпайп Украина" и другие нарушители обязаны уплатить штраф", - констатируется в пресс-релизе АМКУ.

Напоминается также, что Комитет установил, что в 2018 году общества с ограниченной ответственностью "Интерпайп Украина", "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром", имея общие интересы, договорились имитировать конкуренцию в ходе торгов. Их заказчиком был филиал "Укрзализныци". Общая ожидаемая стоимость по 42 процедурам закупок запчастей к подвижному составу, а именно цельнокатаных колес и черновых бандажей, составляла почти 700 млн грн.

Победителем во всех процедурах в итоге стало общество "Интерпайп Украина". Проанализировав собранные доказательства, Комитет доказал сговор компаний и наложил на них штраф на общую сумму более 71 млн грн.

ООО "Интерпайп Украина" и другие участники соглашения не согласились с этим решением АМКУ и обжаловали его в суде, решение было не в их пользу.

При этом констатируется, что участие в сговорах на торгах, согласно законодательству, влечет за собой лишение нарушителей права участия в публичных закупках на 3 года.

В свою очередь, ранее "Интерпайп" категорически не соглашался с такими выводами АМКУ.

"Как национальный производитель, мы считаем решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин", - подчеркивалось в пресс-релизе компании.

При этом отмечалось, что, подавая подобные жалобы в АМКУ, недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей.

В заявлении также отмечалось, что в отличие от украинского рынка, Российская Федерация защитила свой рынок от украинских колес 39%-ной заградительной пошлиной.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.