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20:50 16.08.2021

Зеленский и Науседа обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе и подготовку мероприятий к 30-ой годовщине Независимости Украины

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Зеленский и Науседа обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе и подготовку мероприятий к 30-ой годовщине Независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, в ходе которого лидеры стран обсудили ситуацию с безопасностью на литовско-белорусской границе, а также подготовку мероприятий к празднованию Дня независимости Украины, сообщает пресс-служба президента.

"Лидеры обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на белорусско-литовской границе, которая сложилась в результате значительного роста количества незаконных мигрантов. Президент Литвы отметил, что пока удалось достичь относительной стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что собеседники также скоординировали меры двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу.

"Владимир Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве в течение 23-24 августа по случаю 30-летия независимости Украины", - подчеркивают в Офисе президента.

Там уточняют, что глава Украинского государства поблагодарил литовского коллегу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca. Со своей стороны Гитанас Науседа выразил благодарность Владимира Зеленского за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы.

"Отдельно президенты обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Гитанас Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре", - резюмируют в ОП.

Теги: #президент #разговор #литва
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