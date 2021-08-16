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15:16 16.08.2021

Пункт пропуска "Дьяково" на границе с Румынией возобновил работу

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Пункт пропуска "Дьяково" на границе с Румынией возобновил работу

На пункте пропуска "Дьяково" на украинcко-румынской границе, организована работа передвижного комплекса пограничного контроля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Для осуществления пограничного оформления в пункте пропуска "Дьяково" Госпогранслужба организовала работу передвижного комплекса пограничного контроля. Работа пункта пропуска возобнволена", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщалось, утром 16 августа работа пункта пропуска была временно прекращена в связи с техническими проблемами.

 

Теги: #дьяково #работа
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