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12:57 16.08.2021

"Автострада" начала подготовительные работы по строительству моста через Днестр на границе с Молдовой

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"Автострада" начала подготовительные работы по строительству моста через Днестр на границе с Молдовой

Дорожно-строительная компания "СП "Автострада" начала подготовительные работы по строительству моста через Днестр, сообщается в Телеграм-канале Государственного автомобильного агентства Украины ("Укравтодор") в понедельник.

Мост станет частью транспортного коридора между двумя странами и продолжением автодороги Р-08 Немиров - Ямполь в окрестностях города Ямполь и недалеко молдавского села Косэуць. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань. С другой стороны, он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев - Сорока.

Сейчас завершается ремонт 116 км этой дороги в Винницкой области.

По данным "Укравтодора", строительство моста осуществляется по модели design-build: подрядная организация занимается и проектированием, и строительными работами. "Эта модель экономит время и удешевляет реализацию проекта", - отмечает ведомство.

Согласно сообщению, подрядчик уже начал процесс подготовительных работ: снятие плодородного слоя почвы, вырубку поросли и устройство площадок для техники.

Завершение работ планируется до конца 2022 года.

Мостовой переход через Днестр предусматривает строительство двух подходов: 1,068 км с украинской стороны и 5 км с молдавской.

Длина эстакады планируется в 668 м, длина моста - 641 м, количество опор - 21 шт, высота опор - от 8 до 40 м.

"Сейчас транспортное сообщение между Украиной и Молдовой через реку Днестр в области обеспечивается мостом, который находится в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач" и мостом в пункте пропуска "Бронница - Унгурь", на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонны, а на пограничном переходе "Ямполь - Косэуць" работает только паромная переправа, однако она давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям жителей государств", - подчеркивают в "Укравтодоре".

Новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев – Кишинев, уточняет Госагентство.

Теги: #днестр #укравтопром
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