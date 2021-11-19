Президент Молдовы категорически опровергла наличие тайных договоренностей с Киевом по поводу строительства на Днестре украинских ГЭС

Президент Молдовы Майя Санду категорически опровергла наличие тайных договоренностей с Киевом по поводу строительства на Днестре украинских ГЭС. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной годовщине с момента избрания на пост президента.

Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, а также о ситуации реки Днестр, она подчеркнула, что "проблема Днестра постоянно находится в центре внимания властей".

"Этот вопрос у нас постоянно на повестке дня. Никогда не было никаких условий, связанных с Приднестровьем и строительством ГЭС. Никогда! Ни на моих встречах с президентом Владимиром Зеленским, ни на встречах премьер-министров", - подчеркнула Санду.

Она напомнила, что Кишинев и Киев обратились к Евросоюзу, чтобы провести экспертизу относительно возможности строительства новой ГЭС на Днестре и ее влияния на экосистему.

"Мы подключили к этому экспертов Евросоюза, пристально следим за ситуацией на Днестре", сказала Санду.

Как сообщалось, вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча накануне предложил властям принять меры для недопущения постройки украинских ГЭС на Днестре.

По его словам, украинская сторона якобы обратилась к властям Молдовы с "непрозрачным предложением оказать поддержку в обеспечении национальной безопасности и урегулировании приднестровского конфликта", а в обмен на это молдавская сторона не обращает внимания на строительство ГЭС на Днестре.

"Это соглашение или предложение - опасно. Что происходит с рекой Днестр, должно быть предметом гласного обсуждения и необходима независимая экологическая экспертиза, чтобы выяснить реальное состояние реки", - подчеркнул представитель оппозиции.