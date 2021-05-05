Продажи новых легковых авто в Украине за 4 мес. выросли на 30% за счет "рывка" в апреле

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в январе-апреле текущего года выросли на 31% по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 31,1 тыс. ед., сообщает "Укравтопром".

По данным ассоциации, в том числе в апреле первичные регистрации выросли более чем втрое по сравнению с тем же месяцем 2020 года – до более 10 тыс. ед.

Однако такой значительный рост объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой стали жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавшие в Украине в апреле прошлого года, отмечает ассоциация.

По сравнению с мартом текущего года спрос на новые авто в апреле вырос на 11%.

При этом в прошлом месяце сменился лидер продаж - на первое место вышла Toyota с ростом продаж почти в 4 раза до 1618 ед. На второе место спустилась Renault, продажи которых выросли на 58% - до 1215 авто.

Третью позицию с более чем трехкратным ростом продаж к апрелю-2020 сохранила Kia - 830 ед. Четвертый результат показала Skoda - 616 новых авто (в 3,4 раза больше), а замыкает пятерку марок-лидеров с более чем 9-кратным ростом продаж Volkswagen, в зачете которого 482 авто (в апреле-2020 – 19 место в рейтинге).

Согласно приведенной статистике, в апреле на шестую позицию в рейтинге (против 15-й в апреле-2020) вышла китайская Chery за счет почти шестикратного роста регистраций (до 416 ед.)

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage с 640 зарегистрированных новых авто.

В свою очередь, по данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, апрельские продажи новых легковых авто выросли в 2,7 раза и приблизились к отметке 10 тыс. ед. (против 3604 ед. в апреле прошлого года), "что стало свидетельством мощного восстановления". По сравнению с мартом текущего года продажи выросли на 7,8%.

"Апрельский результат стал лучшим за последние восемь лет. Примерно столько же в Украине продавали в апреле 2014-го, что уже хороший сигнал. Тем более на фоне локдауна, который в апреле действовал во многих городах – это вообще отличный показатель", - считают аналитики.

По их данным, пятерка наиболее продаваемых брендов совпадает с рейтингм "УКравтопрома", при этом Toyota заняла 16% украинского рынка, Renault - 12%, Kia - 8%, Skoda - 6% и Volkswagen - 5%.

AUTO-Consulting также отмечает, что в апреле заметно прибавила в продажах Chery, Peugeot, MB и BMW.

В целом, по данным группы, в январе-апреле продано более 31 тыс. новых автомобилей - на 30,3% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, по данным "Укравтопром", украинцы в 2020 году приобрели и зарегистрировали 85,5 тыс. легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года, а по данным Auto-Consulting, этот рынок сократился на 3,3% – до 86 тыс. ед.