На Днестре сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, лодка которых вышла из строя

На реке Днестр в Хмельницкой области спасатели помогли группе из 7 людей, которые вследствие поломки лодки дрейфовали по течению реки в сторону Черновицкой области, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства в понедельник утром, 20 июня в 18:00 на водолазно-спасательный пост №2 села Рудковцы Каменец-Подольского района поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в акватории реки Днестр вблизи с. Куражин дрейфует лодка с людьми на борту, которые подают сигналы о помощи.

Выяснилось, что лодка с семью людьми вышла из строя и дрейфовала по реке в сторону Черновицкой области. Бойцы ГСЧС оперативно доставили граждан и их плавсредство к берегу. В результате инцидента никто не травмировался.