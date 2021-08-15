В суд направлен обвинительный акт в отношении "замминистра информации "ДНР"

В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который являлся "заместителем министра информации" "ДНР" по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности террористической организации, а также распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима (ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.436-1) УК Украины, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержки ее деятельности, пропаганду идей "Русского мира", налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации, освещение деятельности террористической организации "ДНР", дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

Также досудебным расследованием установлено, что подозреваемый в подвальных помещениях захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопрос российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах ВСУ жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену. "За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных", – сказано в сообщении.

Кроме того, обвиняемый в специально созданном телеграмм-канале осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.