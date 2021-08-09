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23:05 09.08.2021

Убийство заключенных в ОРДО планируют вынести на заседание ТКГ

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Украинская делегация вынесет на ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое должно состояться 25 августа, вопрос убийства трех украинских заключенных в колонии на оккупированной территории Донецкой области, сообщила представительница отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.

"Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что она лишена или поражена во всех других гражданских правах. Кроме того, что она лишена свободы. И за этих людей следует бороться тоже. О том, чтобы эти люди также были рассмотрены для включения в списки. Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая", - считает представитель украинской делегации.

Иванова отметила, что украинская делегация будет предлагать включить заключенных, находящихся в колониях на территории ОРДЛО, в список на обмен пленными.

"Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая", - добавила представительница делегации.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании подгрупп ТКГ, запланированное на 25 августа.

Ранее сообщалось, что трое граждан Украины, отбывавших наказание в неподконтрольных правительством отдельных районах Донецкой области, были убиты при бездействии оккупационной администрации, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

 

Теги: #ткг #ордо #украина #убитые
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