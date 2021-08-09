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17:09 09.08.2021

В ОРДО убили троих заключенных, один из них ранее просил о переводе – омбудсмен

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В ОРДО убили троих заключенных, один из них ранее просил о переводе – омбудсмен

Трое граждан Украины, отбывавших наказание в неподконтрольных правительством отдельных районах Донецкой области, были убиты при бездействии оккупационной администрации, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Все погибшие были осужденными до начала военной агрессии на востоке (Украины – ИФ)", - написала Денисова в своем Телеграм-канале в понедельник.

По ее словам, один из убитых обращался к ней ранее с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию.

"К сожалению, процесс перевода лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий заблокирован оккупационными властями. Передача осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области не осуществляется с начала 2019 года, что сделало их заложниками ситуации. Следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. И сегодня из-за преступного бездействия оккупационной администрации трое из них были убиты", - написала обмудсмен.

По словам Денисовой, в настоящее время перевода со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 приговоренных к пожизненному заключению.

 

Теги: #ордо #заключенные #убийство
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