Встреча советников лидеров государств Нормандского формата планируется на 28 августа, утверждает Гармаш

Встреча советников в рамках Нормандского формата для переговоров по Донбассу может состояться 28 августа, сообщил привлеченный к работе Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш интернет-изданию "Obozrevatel".

"Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа", – заявил Гармаш.

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак, а со стороны РФ – заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников – это Ермак, Козак… Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", - отметил он.

Как сообщалось, ранее Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности дальнейших переговоров советников лидеров государств Нормандского формата проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.