Политика

09:43 18.08.2020

Встреча советников лидеров государств Нормандского формата планируется на 28 августа, утверждает Гармаш

1 мин читать
Встреча советников лидеров государств Нормандского формата планируется на 28 августа, утверждает Гармаш

Встреча советников в рамках Нормандского формата для переговоров по Донбассу может состояться 28 августа, сообщил привлеченный к работе Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш интернет-изданию "Obozrevatel".

"Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа", – заявил Гармаш.

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак, а со стороны РФ – заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников – это Ермак, Козак… Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", - отметил он.

Как сообщалось, ранее Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности дальнейших переговоров советников лидеров государств Нормандского формата проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.

Теги: #ткг #ордо #гармаш #нормандский_формат #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 17.08.2020
Кравчук выступает за налаживание общения с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях Донбасса

Кравчук выступает за налаживание общения с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях Донбасса

11:27 17.08.2020
Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

11:19 17.08.2020
Мне хватит мужества сказать, что Минский процесс не имеет перспективы, если увижу нежелание РФ идти уступки по Донбассу - Кравчук

Мне хватит мужества сказать, что Минский процесс не имеет перспективы, если увижу нежелание РФ идти уступки по Донбассу - Кравчук

00:41 15.08.2020
Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

Геращенко вновь подняла вопрос о необходимости переноса переговорной площадки ТКГ из Минска в нейтральную страну

15:05 14.08.2020
Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

14:34 14.08.2020
Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

Украина должна поднять в ОБСЕ и Нормандском формате вопрос о замене Минска в качестве переговорной площадки ТКГ – нардеп Геращенко

10:16 14.08.2020
Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части допуска следователей и прокуроров в район проведения мероприятий по обеспечению нацбезопасности на Донбассе

Зеленский предлагает Раде изменить законодательство в части допуска следователей и прокуроров в район проведения мероприятий по обеспечению нацбезопасности на Донбассе

18:48 13.08.2020
Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы встречи министров Нормандской четверки

Главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы встречи министров Нормандской четверки

14:20 13.08.2020
Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

11:48 13.08.2020
Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми лицами – Зеленский

Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми лицами – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

В Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом

Новые выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции - Лукашенко

Главы ведущих политических фракций Европарламента призвали к новым выборам в Беларуси

Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев - посольство

В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

Санкции ЕС должны быть направлены в большей мере на должностных лиц, чем на экономику Беларуси - президент Литвы

Минобразования Украины хочет увеличить вес аттестата при поступлении в вузы - Шкарлет

Генсек ООН призывает власти и народ Беларуси к диалогу

Лукашенко не исключает реакции России на повторные выборы в Беларуси

Трампу следует предупредить Москву, чтобы не вмешивалась в дела Минска

Лукашенко заявил, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить"

Украина и Бангладеш усилят экономическую составляющую двусторонних отношений - МИД

В ЕС призывают не допустить внешнего вмешательства в ситуацию в Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА