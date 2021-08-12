Университет им.Карпенко-Карого приглашает международные и общественные организации присоединиться к расследованию информации о домогательствах к студенткам

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им.Карпенко-Карого приглашает международные и общественные организации присоединиться к рабочей группе по расследованию информации о домогательствах к студенткам со стороны преподавателей.

"С целью соблюдения принципов объективности, беспристрастности и прозрачности, университет приглашает международные и общественные организации на основе совещательного голоса к участию в рабочей группе по рассмотрению информационного сообщения на предмет харассмента", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателя вуза, советского и украинского актера Владимира Талашко, обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

После этого, 9 августа, Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование в связи с такими обвинениями, а также призвало руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

В то же время, в вузе заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей к ним не поступали.

Позже там создали рабочую группу по расследованию информации о домогательствах, а также призвали всех причастных связаться с руководством университета.