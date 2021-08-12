События

17:07 12.08.2021

Университет им.Карпенко-Карого приглашает международные и общественные организации присоединиться к расследованию информации о домогательствах к студенткам

1 мин читать
Университет им.Карпенко-Карого приглашает международные и общественные организации присоединиться к расследованию информации о домогательствах к студенткам

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им.Карпенко-Карого приглашает международные и общественные организации присоединиться к рабочей группе по расследованию информации о домогательствах к студенткам со стороны преподавателей.

"С целью соблюдения принципов объективности, беспристрастности и прозрачности, университет приглашает международные и общественные организации на основе совещательного голоса к участию в рабочей группе по рассмотрению информационного сообщения на предмет харассмента", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателя вуза, советского и украинского актера Владимира Талашко, обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

После этого, 9 августа, Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование в связи с такими обвинениями, а также призвало руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

В то же время, в вузе заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей к ним не поступали.

Позже там создали рабочую группу по расследованию информации о домогательствах, а также призвали всех причастных связаться с руководством университета.

Теги: #расследование #университет #домогательства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:48 11.08.2021
В Мариуполе прокуратура расследует получение термических ожогов работниками меткомбината имени Ильича

В Мариуполе прокуратура расследует получение термических ожогов работниками меткомбината имени Ильича

12:23 10.08.2021
Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева - адвокат

Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева - адвокат

10:29 10.08.2021
В Университете им.Карпенко-Карого заявляют, что к ним не поступали обращения и жалобы на домогательства к студенткам

В Университете им.Карпенко-Карого заявляют, что к ним не поступали обращения и жалобы на домогательства к студенткам

14:35 09.08.2021
Завершено досудебное расследование по факту взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве

Завершено досудебное расследование по факту взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве

19:24 04.08.2021
ФБР и Европол подключились к расследованию хакерской атаки против системы записи на вакцинацию в Италии

ФБР и Европол подключились к расследованию хакерской атаки против системы записи на вакцинацию в Италии

21:34 03.08.2021
Amnesty International требует от украинского правительства провести быстрое и эффективное расследование смерти Шишова

Amnesty International требует от украинского правительства провести быстрое и эффективное расследование смерти Шишова

19:18 03.08.2021
"Евросолидарность" требует как можно скорее расследовать гибель Шишова

"Евросолидарность" требует как можно скорее расследовать гибель Шишова

14:32 03.08.2021
В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

В Брюсселе ожидают установления причины смерти белорусского активиста Шишова

11:11 03.08.2021
В РФ расследуют дело в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко о хищении у "Татнефти" сырья на 10 млрд руб. - источник

В РФ расследуют дело в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко о хищении у "Татнефти" сырья на 10 млрд руб. - источник

11:46 31.07.2021
Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако

В МУС направлено сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму – Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

На Донбассе боец ВСУ получил огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников – штаб ООС

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

В Грузии на три недели останавливают муниципальный транспорт в связи с ростом заражений COVID-19

Украинские морпехи провели корабельные боевые учения по противокорабельной, противоздушной и противоминной обороне

Таран о подготовке ко Дню независимости: отходим от советской системы организации парадов

Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ британец работал охранником посольства Британии в ФРГ

В Марше защитников Украины в День Независимости в Киеве ожидается участие около 30 тысяч человек - представитель оргкомитета

В Украину идет новая волна жары

Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА