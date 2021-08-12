Апелляция на домашний арест Чауса будет рассмотрена 16 августа – апелляционная палата ВАКС

Апелляция на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассмотрена 16 августа в 9:30, сообщает апелляционная палата ВАКС.

"В связи с тем, что по неизвестным причинам на сайте Высшего антикоррупционного суда веб-портала "Судебная власть Украины" не отображается полная информация о перечне дел, назначенных к апелляционному рассмотрению… сообщаем, что 16.08.2021 в 9:30 состоится рассмотрение дела №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника подозреваемого Чауса", - говорится в сообщении апелляционной палаты, размещенном на странице суда в Фейсбук.

При этом в сообщении указывается, что администратором автоматизированной системы является государственное предприятие "Центр судебных сервисов".