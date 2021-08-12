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15:16 12.08.2021

Апелляция на домашний арест Чауса будет рассмотрена 16 августа – апелляционная палата ВАКС

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Апелляция на домашний арест Чауса будет рассмотрена 16 августа – апелляционная палата ВАКС

 Апелляция на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассмотрена 16 августа в 9:30, сообщает апелляционная палата ВАКС.

"В связи с тем, что по неизвестным причинам на сайте Высшего антикоррупционного суда веб-портала "Судебная власть Украины" не отображается полная информация о перечне дел, назначенных к апелляционному рассмотрению… сообщаем, что 16.08.2021 в 9:30 состоится рассмотрение дела №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника подозреваемого Чауса", - говорится в сообщении апелляционной палаты, размещенном на странице суда в Фейсбук.

При этом в сообщении указывается, что администратором автоматизированной системы является государственное предприятие "Центр судебных сервисов".

 

Теги: #суд #чаус #вакс
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