Двое жителей Харьковской области изготовляли поддельные паспорта, дипломы и водительские удостоверения

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщили двум жителям Харьковской области о подозрении в подделке документов, использовании поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем.

"На протяжении текущего года двое жителей Харьковской области за денежное вознаграждение наладили производство поддельных документов. По заказу они изготавливали паспорта граждан Украины, РФ, Республики Армения, т.н. ДНР/ЛНР, дипломы высших учебных заведений, водительские удостоверения и другие документы, которые в дальнейшем почтовой связью отправляли заказчикам", - сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора.

За свои услуги подозреваемые получали от $500 до $1000 в зависимости от вида документа и сложности его изготовления.

Их действия классифицированы по ч.3 ст.358, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.