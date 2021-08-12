События

04:38 12.08.2021

Двое жителей Харьковской области изготовляли поддельные паспорта, дипломы и водительские удостоверения

1 мин читать
Двое жителей Харьковской области изготовляли поддельные паспорта, дипломы и водительские удостоверения

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщили двум жителям Харьковской области о подозрении в подделке документов, использовании поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем.

"На протяжении текущего года двое жителей Харьковской области за денежное вознаграждение наладили производство поддельных документов. По заказу они изготавливали паспорта граждан Украины, РФ, Республики Армения, т.н. ДНР/ЛНР, дипломы высших учебных заведений, водительские удостоверения и другие документы, которые в дальнейшем почтовой связью отправляли заказчикам", - сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора.

За свои услуги подозреваемые получали от $500 до $1000 в зависимости от вида документа и сложности его изготовления.

Их действия классифицированы по ч.3 ст.358, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.

 

Теги: #паспорта #подделка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 28.07.2021
На Хмельниччине разоблачили производителей фальшивых дипломов и COVID-сертификатов

На Хмельниччине разоблачили производителей фальшивых дипломов и COVID-сертификатов

17:43 22.07.2021
Две столичные турфирмы продавали поддельные ПЦР-тесты

Две столичные турфирмы продавали поддельные ПЦР-тесты

09:30 08.07.2021
На Закарпатье задержана сотрудница погранслужбы, оформлявшая украинцам гражданство Израиля и стран ЕС

На Закарпатье задержана сотрудница погранслужбы, оформлявшая украинцам гражданство Израиля и стран ЕС

06:50 01.07.2021
Заочно сообщено о подозрении "начальнику сектора миграционной службы" в одном из временно оккупированных районов Донецкой области

Заочно сообщено о подозрении "начальнику сектора миграционной службы" в одном из временно оккупированных районов Донецкой области

21:39 30.06.2021
В Уганде сотни человек "привили" поддельной вакциной от COVID-19

В Уганде сотни человек "привили" поддельной вакциной от COVID-19

11:19 30.06.2021
Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

02:51 26.06.2021
В Тернополе разоблачена схема изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

В Тернополе разоблачена схема изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

19:09 18.06.2021
Данилов заявил о необходимости переговоров относительно выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях

Данилов заявил о необходимости переговоров относительно выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях

08:38 17.06.2021
Япония со следующего месяца может начать выдавать COVID-паспорта

Япония со следующего месяца может начать выдавать COVID-паспорта

03:55 12.06.2021
Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реконструкция Софийской площади в Киеве должна быть проведена по результатам архитектурного конкурса – эксперт

Украина и Германия обсудят гарантии исполнения обязательств по "Северному потоку-2" – пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

В справившейся с лесными пожарами Турции начались наводнения

ПОСЛЕДНЕЕ

Талибы отказываются вести переговоры с Кабулом, пока Гани занимает пост президента Афганистана

Минреинтеграции передало 5 тыс. тематических раскрасок о минной опасности детскому центру "Артек"

Кличко обратился в полицию расследовать нападение на инспектора по парковке

Правоохранители задержали неизвестного, который приставал к прохожим и угрожал взрывчаткой в центре Киева

США сообщили странам ОПЕК, что нужно отказаться от политики добычи нефти в сокращенных объемах - Байден

На Закарпатье сотрудники ГСЧС спасли из воды 3 детей

ЕС ужесточает нормы содержания канцерогенов в продуктах питания

Швейцария ввела новые санкции против Беларуси, в том числе в финансовой сфере

Александр Скакун назначен врио главы Харьковской ОГА - указ

Зеленский назначил послов Украины в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре по совместительству – указы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА