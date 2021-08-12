Минреинтеграции передало 5 тыс. тематических раскрасок о минной опасности детскому центру "Артек"

Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины передало 5 тыс. тематических раскрасок о минной опасности детскому центру "Артек".

"Работники Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в рамках проведения информационно - разъяснительных мероприятий для населения о минной опасности посетили "Международный детский центр "Артек", который находится в Пуще-Водице, и передали 5 тыс. тематических раскрасок для детей. Поэтому, будущие посетители детского лагеря смогут наглядно и в игровой форме ознакомиться с информацией об опасности мин, а также изучить важные правила и модели поведения с ними", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что с целью повышения уровня осведомленности среди детей об опасности мин и взрывоопасных предметов в рамках визита представители Минреинтеграции также рассказали детям, которые сейчас отдыхают в центре об опасности, которую несут в себе мины и основные правила поведения в случае их обнаружения, поскольку такая проблема не является локальной и встречается по всей территории Украины, например в виде взрывоопасных остатков прошлых войн.