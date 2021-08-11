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13:59 11.08.2021

Порошенко поддержал идею присвоения Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда

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Порошенко поддержал идею присвоения Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" и народный депутат от одноименной фракции Петр Порошенко считает, что присвоение Одесскому художественному музею имени художника Александра Ройтбурда будет лучшим чествованием его памяти.

Соответствующее заявление Порошенко сделал во время церемонии прощания с художником, депутатом Одесского облсовета и директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом, которая состоялась в Одессе в среду.

"Сегодня Одесса, Украина и весь мир прощается с человеком, величие которого, масштаб которого не все сейчас понимают. Сегодня мы прощаемся с великим творцом, гражданином, патриотом, профессионалом, который в общении был очень простой, доступной и человечной личностью", - отметил пятый президент.

Он призвал украинцев почтить память художника и уделить время для того, чтобы ознакомиться с его работами.

"Масштаб его личности, масштаб фигуры Александра и его разнообразные таланты не только в том, что он является эпохой украинской живописи. Он поэт, общественный деятель и блестящий администратор музея. Одессе и Украине повезло, что судьба привела его к тому, чтобы реализовать эти свои способности",- подчеркнул Порошенко.

Нардеп также заявил, что он поддерживает идею о присвоении Одесскому художественному музею имени Ройтбурда. "Я поддерживаю инициативу одесситов, депутатов из нашей фракции инициировать процесс присвоения музею, его делу его (Ройтбурда – ИФ) великого имени. Это будет справедливо, и мы должны увековечить его память", - отметил лидер "Евросолидарности".

Он также поддержал идею переименования одной из одесских улиц в честь Александра Ройтбурда.

"Мы будем за это бороться. У нас есть опыт. Например, мы переименовали улицу в Киеве на имя моего большого друга, друга Украины сенатора Маккейна. Сейчас нам надо такое же сделать в Одессе. Я очень надеюсь, что одесситы поддержат эту инициативу о переименовании улицы в честь своего великого земляка", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент добавил, что Александр Ройтбурд "навсегда останется в сердцах тех, кто будет его помнить".

"А мы будем его помнить всегда. Вечная память Александру Ройтбурду", - резюмировал нардеп.

Как сообщалось, руководитель Одесского художественного музея, депутат Одесского областного совета от партии "Европейская солидарность", украинский художник Александр Ройтбурд скончался 8 августа в возрасте 59 лет после длительной болезни.

Он возглавил музей в марте 2018 года. В 2019 году был отстранен от руководства учреждением, но в начале 2020 восстановлен решением суда. До того возглавлял одесскую ассоциацию "Новое искусство", киевскую галерею Марата Гельмана, проводил персональные выставки в Украине и за рубежом.

После смерти художника народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил главе Одесской областной государственной администрацией Сергею Гриневецкому депутатское обращение, в котором попросил рассмотреть вопрос присвоения Одесскому художественному музею имени художника Александра Ройтбурда, возглавлявшего учреждение в последние годы жизни.

Теги: #порошенко #ройтбурд #музей
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