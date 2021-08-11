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03:22 11.08.2021

Символическая синагога в "Бабьем Яру" может получить престижную международную награду

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Символическая синагога в "Бабьем Яру" может получить престижную международную награду

УКРАИНА-СИНАГОГА-БАБИЙ-ЯР-ПРЕМИЯ

 

 

 

Киев. 11 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Символическая синагога "Место для размышлений" в Бабьем Яру вошла в лонг-лист одной из самых престижных премий в области архитектуры и дизайна Dezeen Awards, сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"В 12 различных архитектурных категориях за победу будут соревноваться 305 проектов… Всего в лонг-лист были отобраны проекты из более чем 4700 работ из 87 стран", - указано в сообщении.

Отмечается, что среди конкурентов синагоги Музей современного искусства Хиросаки (Япония), Манчестерский еврейский музей (Великобритания), церковь Экумении (Швеция), Национальный музей армии США, заповедник черепах и дикой природы Хор-Кальба (ОАЭ).

Как сообщается, "Место для размышлений" спроектирована в виде книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Её высота – 11 метров. Стены украшены узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционные росписи старинных синагог в Западной Украине, уничтоженных во время Второй мировой войны.

 

 

Теги: #бабий_яр #премия_мира #синагога
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