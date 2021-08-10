События

20:55 10.08.2021

Премьер Польши просит президента отправить в отставку вице-премьера

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Премьер Польши просит президента отправить в отставку вице-премьера

Польский премьер Матеуш Моравецкий во вторник обратился к президенту страны Анджею Дуде с просьбой отправить в отставку вице-премьера, лидера партии "Согласие" Ярослава Говина, сообщил польским журналистам представитель польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, "действия Говина не отвечают критериям конструктивного сотрудничества в правительстве, в силу этого Матеуш Моравецкий обратился сегодня к президенту Анджею Дуде с просьбой об отставке Говина с поста вице-премьера и министра развития, труда и технологий".

В ответ на этот шаг Моравецкого все министры, представляющие партию "Согласие" объявили о выходе из коалиционного правительства, лидером которого является партия "Закон и справедливость".

Наблюдатели отмечают, что такое развитие ситуации ведет к развалу правительственной коалиции, а это, в свою очередь, грозит необходимостью проведения внеочередных парламентских выборов.

Теги: #правительство #кризис #польша
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