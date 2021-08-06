Обвиняемых в похищении активистов Луценко и Вербицкого в 2014 году могут освободить из-под стражи из-за нарушений процессуального законодательства – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины сообщает о возможном освобождении из-под стражи обвиняемых в деле о похищении и истязании активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года, в связи с тем, что сторона защиты и некоторые судьи отказываются принимать участие в заседаниях по делу.

В официальном сообщении Офиса генпрокурора, обнародованном в пятницу, уточняется, что такие действия приводят к тому, что мера пресечения в виде содержания обвиняемых под стражей заканчивается 7 августа, а ходатайства о её продлении так и не были рассмотрены в суде.

"Из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований ст. 186 УПК Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения, обвиняемых в совершении особо тяжких насильственных преступлений против участников Революции Достоинства 7 августа 2021 года могут освободить из-под стражи", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, речь идет о двух участниках преступной организации, которые обвиняются в незаконном похищении 21 января 2014 года из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также их истязании и умышленном убийстве Юрия Вербицкого. (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 УК Украины).

"Относительно обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 августа 2021 года. Обвинительный акт в данном уголовном производстве 1 июля 2021 года поступил на рассмотрение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Подготовительное судебное заседание по этому делу, назначенное на 9 июля 2021 года, не состоялось из-за неявки защитников обвиняемых, при этом ходатайство прокурора о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи признано судом преждевременным", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Там отмечают, что в тот же день прокурор обратился в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемых меры пресечения, в котором поставил вопрос об их дальнейшем содержании под стражей.

"Несмотря на то, что ст. 186 УПК Украины предусмотрено безотлагательное рассмотрение таких ходатайств, но не позднее 72 часов, следующее судебное заседание было назначено судом только на 21 июля 2021 года", - уточняют правоохранители.

Отмечается, что 21 июля 2021 года коллегия судей, не рассматривая указанное ходатайство, вместо этого приняла решение, которым, несмотря на наличие постановления Киевского апелляционного суда об определении подсудности в данном уголовном производстве за Белоцерковским районным судом и установленный Уголовным процессуальным кодексом запрет споров о подсудности между судами, направила уголовное производство в Киевский апелляционный суд для передачи другому суду.

"Фактически же дело направлено в Киевский апелляционный суд только 26 июля 2021 года", - сообщают в ОГП.

Прокуроры подчеркивают, что постановлением Киевского апелляционного суда от 4 августа 2021 года констатирована беспочвенность поднятого Белоцерковским городским судом вопроса об изменении подсудности и дело возвращено в указанный суд для продолжения судебного разбирательства.

"5 и 6 августа 2021 года председательствующей по делу назначены судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, отказавшихся отзываться из отпуска. В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021 года, прокурором и представителями потерпевших заявлены ходатайства о проведении дополнительного автораздела для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которые официального ответа из суда до сих пор не получено", - сообщают в прокуратуре.

Уточняется, что очередная дата судебного заседания до сих пор не определена.

"Возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны", - отмечают в ОГП.

Там обращают внимание на то, что обвиняемые в данном уголовном производстве до момента их задержания находились в розыске, в частности, один из обвиняемых скрывался на протяжении почти 6 лет, используя с этой целью поддельные документы.

Кроме того, уже находясь под стражей, один из обвиняемых пытался повлиять на другое лицо, которому инкриминируется соучастие в похищении и истязании пострадавших.

"Учитывая изложенное, Офис генерального прокурора призывает к строгому соблюдению требований уголовного процессуального законодательства, в частности, императивно определенных сроков совершения процессуальных действий", - резюмируют в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что за совершение преступлений, инкриминируемых обвиняемым, к уголовной ответственности уже привлечены 16 лиц, в отношении 7 из них дела рассматриваются судами, в том числе по 2 заочно (in аbsеntiа), 9 человек объявлены в розыск, один человек приговорен к 9 годам лишения свободы.

Как сообщалось, Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.