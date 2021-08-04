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11:06 04.08.2021

Заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси суда теперь отслеживаются до Черного моря - Мининфраструктуры

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Заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси суда теперь отслеживаются до Черного моря - Мининфраструктуры

Зона речной информационной службы теперь перекрывает реки Днепр, Припять до границы с Республикой Беларусь и судоходную часть реки Десна, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в среду.

По информации министерства, три радиолокационные станции установлены в селах Сухолучье, Сорокошичи и Днепровское. Представители Украинского государственного центра радиочастот уже завершили испытание оборудования.

"Отныне суда, заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси, отслеживаются до самого Черного моря. Наличие связи между судами, береговыми организациями и службами, обеспечивающими безопасность движения судов, положительно скажется на безопасности речного транспорта. Ведь радиосистема будет отслеживать все суда, которые оборудованы системой АИС", - указано в сообщении.

Ведомство отмечает, что обеспечение радиолокационной связи на судоходных ВВП Украины предусмотрено планом мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, которую утвердил Кабинет Министров 7 апреля этого года.

Теги: #транспорт #черное_море #беларусь #мининфраструктуры #суда
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