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18:50 02.08.2021

В Киеве обезврежена группировка, совершавшая нападения на иностранцев

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В Киеве обезврежена группировка, совершавшая нападения на иностранцев

Столичные правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев на территории Киева, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Цитируя руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера, пресс-служба информирует, что группа лиц, действуя на территории трех развлекательных заведений в центре столицы, совершала нападения на иностранцев и отбирала у них деньги и ценности.

"По предварительной информации, участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры столицы информируют, что иностранцам, которые отдыхали в развлекательных заведениях, выдавали чеки для оплаты их заказов с суммой, в 5-10 раз превышающей реальную.

"Когда иностранцы отказывались оплачивать завышенные счета, их приглашали в комнату администратора для выяснения обстоятельств. Там, применяя физическое насилие и психологическое давление, их заставляли оплачивать счета, а в случае отказа - силой отбирали средства, мобильные телефоны и другие ценности", - говорится в сообщении.

В ходе совместной спецоперации Печерской окружной прокуратуры, столичной полиции и Департамента миграционной полиции злоумышленники были задержали "на горячем".

По словам Кипера, в настоящее время 10 членов группы уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины (грабеж и разбой). "В том числе сообщено о подозрении работнику патрульной полиции, в преступной схеме он выполнял роль водителя", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.

По словам начальника департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Сергея Пантелеева, в ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Кроме того, Пантелеев добавил, что злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти учреждения.

"Поскольку большинство иностранцев, пострадавших от этих преступлений, в настоящее время находится за пределами Украины, следствие отрабатывает механизм предоставления им процессуального статуса потерпевшего с привлечением дипломатических органов", - поясняют в прокуратуре столицы.

В настоящее время решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #банда #иностранцы #нападения
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