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14:03 02.08.2021

Саммит первых леди и джентльменов должен стать традиционным - Зеленская

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Саммит первых леди и джентльменов должен стать традиционным - Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который состоится в Киеве в преддверии 30-го Дня независимости Украины, будет направлен на решение гуманитарных вопросов и должен стать традиционным, заявила супруга президента Украины Елена Зеленская.

"Саммит первых леди и джентльменов направлен на решение таких гуманитарных вопросов как равный доступ к медицинским услугам и образованию, равные возможности в сфере культуры и развития в новых реалиях … И мы уверены, что такая многонациональная, многокультурная и многопрофильная платформа должна стать традицией", - заявила Зеленская на форуме "Украина 30. Имидж Украины" в понедельник в Киеве.

Она отметила, что помимо первых леди и джентльменов, из разных стран к участию в данном гуманитарном форуме также приглашены специалисты и эксперты в различных сферах.

По ее словам, проведение подобного саммита в Украине станет первым в истории.

"До сих пор таких саммитов не создавал никто. Но мы знаем, что мы имеем энергию и вдохновение не просто быть в контексте мировых гуманитарных событий, но и быть успешными тренд-сеттерами. Мы открываем новую страницу в истории "дипломатии мягкой силы". Она навсегда останется написанной на украинском языке", - сказала она.

Событие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская".

"Символично, что это место, где родилась и росла княгиня Анна Киевская. Она прототип современной первой леди", - сказала Зеленская.

Логотипом саммита станет василек, который "всегда был символом жизни, молодости, скромности и простоты, доброты и нежности, душевной красоты и чистоты – это природное воплощение мягкой силы", отметила супруга президента.

 

Теги: #зеленская #саммит
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