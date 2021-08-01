Свыше 200 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против "санитарных паспортов" во Франции

В акциях протеста против планов властей Франции в рамках борьбы против COVID-19 расширить спектр действия "санитарных паспортов" в субботу приняли участие 204 090 человек, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на данные МВД страны.

В частности, в Париже в акциях протеста приняли участие 14 250 человек, отметили в министерстве.

Таким образом, демонстрантов собралось больше, чем ожидали власти (около 150 тыс.) и больше, чем неделю назад: тогда в аналогичных акциях протеста, по информации МВД, участвовали 161 тыс. французов, 11 тыс. из них - в столице.

Глава МВД Жеральд Дарманен сообщил о задержании в течение субботы 19 демонстрантов, в том числе - 10 человек в Париже. Министр также сообщил о ранении трёх полицейских в ходе столкновений с демонстрантами. В Париже в субботу произошли стычки протестующих с полицией, однако по-настоящему масштабных беспорядков удалось избежать.

Помимо Парижа, демонстрации были организованы и в других крупных французских городах: Марселе, Лионе, Ницце, Монпелье.

Демонстранты уже несколько недель по субботам протестуют против расширения спектра действия "санитарных пропусков".

Если ничего не изменится, с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Эти меры ещё должен утвердить конституционный совет страны.

Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.