События

13:55 29.07.2021

Принять законопроект о большом гербе теоретически возможно в сентябре - Разумков

2 мин читать
Принять законопроект о большом гербе теоретически возможно в сентябре - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает возможности принятия законопроекта о большом государственном гербе Украины в сентябре.

"Теоретически - да (законопроект может быть принят в сентябре - ИФ). Когда будет готов, будем обсуждать уже по факту", - сказал Разумков на брифинге в Одессе в четверг, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, есть ли в парламенте консенсус касательно принятия этого законопроекта, спикер отметил, что не занимался проведением переговоров с представителями парламентских фракций и групп, но вместе с тем на рабочей группе, созданной в парламенте, обсуждались "некоторые спорные моменты, по некоторым позициям был достигнут консенсус".

"Но по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект внёс президент Украины, поэтому я думаю, что такие дискуссии, всё-таки, происходят на уровне Офиса президента", - уточнил глава ВР.

Вместе с тем он исключил вероятность рассмотрения этого вопроса как на внеочередной сессии 23 августа, так и на торжественном заседании 24 августа.

"23 августа мы действительно созываем внеочередную сессию, связанную с принятием постановления в рамках Крымской платформы, уже собираются подписи народных депутатов. Если мы говорим о заседании 24 августа, к 30-летию нашей Независимости, то это торжественное заседание, которое созывается моим распоряжением, и на нем не могут приниматься какие-либо постановления или законопроекты. Учитывая также и график, который будет и 23-го, и 24-го, то если честно, я не очень понимаю, когда физически можно провести дополнительные какие-то заседания, чтобы рассмотреть законопроект о большом гербе", - пояснил Разумков.

К тому же, спикер напомнил, что согласно Конституции, окончательное принятие этого законопроекта требует 300 голосов народных депутатов.

"Не уверен, что сегодня идут глобальные дискуссии, обсуждения и убеждения относительно того, чтобы этот законопроект был рассмотрен и принят. Тем более, что звучали заявления о принятии за основу и в целом", - добавил Разумков.

Теги: #разумков #герб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 28.07.2021
Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

11:21 28.07.2021
Депутаты собирают подписи за проведение внеочередной сессии для принятия обращения к международным организациям о противодействии агрессии РФ - Разумков

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередной сессии для принятия обращения к международным организациям о противодействии агрессии РФ - Разумков

12:21 26.07.2021
Мэр Запорожья обратился к Разумкову из-за "игнорирования" депутатами сессий горсовета

Мэр Запорожья обратился к Разумкову из-за "игнорирования" депутатами сессий горсовета

08:58 26.07.2021
Разумков предлагает создать комиссию по определению "олигархов"

Разумков предлагает создать комиссию по определению "олигархов"

08:47 26.07.2021
Разумков посетит Николаевскую и Одесскую область с рабочим визитом

Разумков посетит Николаевскую и Одесскую область с рабочим визитом

08:29 22.07.2021
Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

14:59 16.07.2021
Разумков о возможных отставках в правительстве: осенью посмотрим, у меня есть вопросы как минимум к трем министрам

Разумков о возможных отставках в правительстве: осенью посмотрим, у меня есть вопросы как минимум к трем министрам

14:04 16.07.2021
В Раду не поступало обращений по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины на внеочередной сессии Рады в августе - Разумков

В Раду не поступало обращений по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины на внеочередной сессии Рады в августе - Разумков

13:30 16.07.2021
Разумков ожидает письмо от инициаторов проведения внеочередной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля

Разумков ожидает письмо от инициаторов проведения внеочередной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля

10:36 15.07.2021
Спикер Рады считает целесообразным лишение полномочий народного депутата за прогулы

Спикер Рады считает целесообразным лишение полномочий народного депутата за прогулы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

180 экспертов из 33 стран готовы участвовать в экспертной сети Крымской платформы – Кулеба

Зеленский поздравил военных с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций ВСУ

Зеленский подписал законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

В Украине произошло два взрыва в почтоматах, полиция начала расследование

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

180 экспертов из 33 стран готовы участвовать в экспертной сети Крымской платформы – Кулеба

Посол Корнийчук провёл встречи с разными политсилами Кнессета

В Донецкой области в пятницу ожидают Зеленского с рабочей поездкой

Киев предложит локацию для Музея современного искусства – КГГА

ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов

Зеленский представил новое командование Генштаба ВСУ

Зеленский поздравил военных с 5-ой годовщиной Дня Сил специальных операций ВСУ

Зеленский подписал законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

В Украине сохранится жаркая погода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА