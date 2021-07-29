Принять законопроект о большом гербе теоретически возможно в сентябре - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает возможности принятия законопроекта о большом государственном гербе Украины в сентябре.

"Теоретически - да (законопроект может быть принят в сентябре - ИФ). Когда будет готов, будем обсуждать уже по факту", - сказал Разумков на брифинге в Одессе в четверг, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, есть ли в парламенте консенсус касательно принятия этого законопроекта, спикер отметил, что не занимался проведением переговоров с представителями парламентских фракций и групп, но вместе с тем на рабочей группе, созданной в парламенте, обсуждались "некоторые спорные моменты, по некоторым позициям был достигнут консенсус".

"Но по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект внёс президент Украины, поэтому я думаю, что такие дискуссии, всё-таки, происходят на уровне Офиса президента", - уточнил глава ВР.

Вместе с тем он исключил вероятность рассмотрения этого вопроса как на внеочередной сессии 23 августа, так и на торжественном заседании 24 августа.

"23 августа мы действительно созываем внеочередную сессию, связанную с принятием постановления в рамках Крымской платформы, уже собираются подписи народных депутатов. Если мы говорим о заседании 24 августа, к 30-летию нашей Независимости, то это торжественное заседание, которое созывается моим распоряжением, и на нем не могут приниматься какие-либо постановления или законопроекты. Учитывая также и график, который будет и 23-го, и 24-го, то если честно, я не очень понимаю, когда физически можно провести дополнительные какие-то заседания, чтобы рассмотреть законопроект о большом гербе", - пояснил Разумков.

К тому же, спикер напомнил, что согласно Конституции, окончательное принятие этого законопроекта требует 300 голосов народных депутатов.

"Не уверен, что сегодня идут глобальные дискуссии, обсуждения и убеждения относительно того, чтобы этот законопроект был рассмотрен и принят. Тем более, что звучали заявления о принятии за основу и в целом", - добавил Разумков.