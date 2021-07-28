Замглавы ОП Машовец обсудил подготовку визита Зеленского в США с американским атташе

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США ход оборонных реформ в Украине и подготовку визита Главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, представителям Посольства США рассказали о проведении оборонных реформ в Украине и имплементацию принятых недавно законов и других документов по вопросам национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что собеседники уделили внимание разграничению полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов военного управления, усилению гражданского демократического контроля, а также развитию территориальной обороны и сопротивления в соответствии с принятой 16 июля текущего года Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

"С целью надлежащего обеспечения подготовки визита Владимира Зеленского в США заместитель руководителя Офиса президента обсудил завершения обработки трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли. Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита Главы Украинского государства в Вашингтон", – сказано в сообщении на сайте ОП в среду вечером.

Стороны также обсудили практические вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности предоставление США помощи в развитии украинских оборонных возможностей, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины.