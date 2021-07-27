Подростков с 12 лет начнут прививать от коронавируса в Ирландии - СМИ

В Ирландии начнут проводить вакцинацию от COVID-19 среди подростков в возрасте 12 лет и старше на фоне интенсивного распространения более заразного штамма "дельта", сообщают западные СМИ со ссылкой на ирландское правительство.

В правительственном заявлении говорится, что кабинет последовал совету рабочей группы Дублина по вакцинам, которая "рекомендует расширить вакцинационную программу для детей в возрасте 12-15 лет".

"Этот вопрос рассмотрят с точки зрения планирования, оперативности и медицинской точки зрения в ближайшие дни", - уточняется в документе.

Власти предупредили, что "появление в Ирландии варианта "дельта" представляет существенный риск, особенно для тех, кто еще не прошел полную вакцинацию".

Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннели в свою очередь заявил, что подросткам предложат вакцинацию препаратами от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

"Мы продолжаем наблюдать рост случаев COVID-19 среди молодых людей", - приводят СМИ слова Доннели.

"Вакцинация вместе с дальнейшим соблюдением рекомендаций по общественному здравоохранению остаются лучшей защитой, которую мы можем предложить", - подчеркнул Доннели.

Во вторник власти Ирландии разрешили подросткам в возрасте 16-17 лет регистрироваться на получение назначения на вакцинацию, указывают СМИ. В начале июля вакцины от коронавируса стали доступны жителям Ирландии в возрасте 18 лет и старше.

Согласно данным властей Ирландии, жители получили около 5,5 млн доз вакцин от COVID-19. Полную вакцинацию от коронавируса прошли около 69% населения Ирландии, а 83% получили первую дозу препарата.

СМИ отмечают, что за последние недели в Ирландии возрос суточный прирост заражений COVID-19 - теперь он составляет более 1000. Это в основном связывают со снятием ограничений, призванных сдержать распространение инфекции. При этом показатель смертности остается относительно низким.

Всего в Ирландии за время пандемии коронавируса выявили более 294 тыс. заражений, при этом скончались около 5 тыс. инфицированных. Более 265 тыс. заразившихся пациентов переболели и выздоровели.