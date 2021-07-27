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19:03 27.07.2021

Для Зеленского приоритетом остается установление мира на Донбассе – Никифоров

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Для Зеленского приоритетом остается установление мира на Донбассе – Никифоров

Мир на Донбассе для президента Украины Владимира Зеленского остается главным приоритетом, он будет удовлетворен, когда в сводках Штаба операции Объединенных сил будут отсутствовать сведения о погибших и раненых украинских военнослужащих, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президент будет удовлетворен, когда в сводках (Штаба ООС об обстрелах и потерях – ИФ) будет ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в Нормандском формате и тет-а-тет с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить обстрелы на востоке Украины. К сожалению, в Кремле цели немного другие", - заявил Никифоров во время брифинга во вторник.

"Мир остается главным приоритетом президента", - добавил он.

Теги: #президент #мир #донбасс
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