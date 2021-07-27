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15:56 27.07.2021

Украинский политзаключенный в РФ Бекиров перенес микроинсульт – омбудсмен

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Украинский политзаключенный Инвер Бекиров, который содержится в исправительной колонии в РФ (г.Салават, Башкортастан), перенес микроинсульт, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт. Несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор из-за надуманного нарушения правил внутреннего распорядка. Пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова плохо", - написала Денисова в Telegram во вторник.

По ее словам, действия администрации исправительной колонии нарушает ст.22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. "Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Инвера Бекирова, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения, где провести квалифицированное обследование и дальнейшее лечение", - написала украинский обмудсмен.

Денисова отметила, что Бекиров находится в заключении по безосновательному обвинению уже шестой год.

Как сообщалось, 12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) отправил в колонию шестерых крымчан "за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и покушение на захват власти в стране". Бекиров получил приговор в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года и в суде отрицали свою вину.

 

Теги: #политзаключенный #омбудсмен #денисова #бекиров
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