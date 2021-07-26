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18:00 26.07.2021

Семенченко сообщает, что вновь помещен под арест

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Семенченко сообщает, что вновь помещен под арест

Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко, подозреваемый в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования, вновь помещен под стражу решением суда, сообщается на его странице в Facebook в понедельник.

"Семена Семенченко снова бросили за решетку. Судья Соломенского суда Вишняк под давлением руководства СБУ принял незаконное решение", - говорится в сообщении.

Ранее экс-нардеп уже провел в одиночной камере изолятора СБУ четыре месяца, после чего 14 июля суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Семенченко должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

"Ни одно из условий не была нарушено. Но этого оказалось мало для суда. Абсурд продолжается. Защитников Украины сажают за решетку в угоду ФСБ и по поручению КГБ Беларуси. Борьба продолжается! Готовимся к апелляции!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании" (ЧВК), деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия Главного управления СБУ в г.Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В спецслужбе пояснили, что Семенченко и Шевченко в 2018 году организовали и осуществили регистрацию ЧВК на территории одного из иностранных государств, однако СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)".

В конце марта 2021 года Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без возможности внесения залога. Свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей. Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

14 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения Семенченко на домашний арест. В СБУ заявили, что обжалуют это решение.

Теги: #семенченко #арест
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