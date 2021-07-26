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11:30 26.07.2021

Самолет Belavia после подачи сигнала бедствия запросил экстренную посадку в Москве

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Самолет Belavia после подачи сигнала бедствия запросил экстренную посадку в Москве

Белорусский Boeing-737, подавший сигнал бедствия, запросил в понедельник посадку в Москве из-за технической неисправности, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) информированный источник.

"Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку", - сказал источник.

Ранее источник сообщил, что самолет Belavia, следующий из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Планировалась посадка в Воронеже, затем было решено лететь до Москвы.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia пять лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил источник.

Теги: #посадка #москва #belavia
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