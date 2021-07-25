Шмыгаль: Более трех десятков громад из 4 областей будут сотрудничать для развития туристического потенциала Днестровского каньона

Министерство развития громад и территорий зарегистрировало договор о межмуниципальном сотрудничестве 33 громад из 4 областей Украины в пределах проекта по развитию туристического потенциала Днестровского каньона, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"33 украинских громады будут сотрудничать для развития туристического потенциала Днестровского каньона. На этой неделе Минрегион зарегистрировал договор о межмуниципальном сотрудничестве громад из Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей в рамках проекта DNISTER CANYON", - написал Шмыгаль в Фейсбуке.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству громады смогут привлекать для развития инфраструктуры как средства государственного бюджета, так и средства международных финансовых организаций.

"Реализация проекта поможет превратить Днестровский каньон в большой туристический магнит, а значит создаст новые рабочие места и будет способствовать экономическому развитию этих регионов", - подчеркнул премьер.