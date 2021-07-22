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18:37 22.07.2021

ЮНЕСКО не стала объявлять Венецию объектом Всемирного наследия, "находящимся под угрозой"

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ЮНЕСКО не стала объявлять Венецию объектом Всемирного наследия, "находящимся под угрозой"

В ЮНЕСКО приняли решение не включать Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой" исчезновения, сообщают в четверг европейские СМИ.

Комитет Всемирного наследия в четверг в ходе заседания, которое проходит в китайском городе Фучжоу, указал, что соответствующее решение принято благодаря введенному Италией запрету круизным лайнерам заходить в центр Венецианской лагуны. Предполагается, что этот шаг положительно скажется на сохранности лагуны.

Члены комитета добавили, что итальянские власти до декабря должны представить доклад по мерам, предпринимаемым для защиты экосистемы и исторического наследия города.

Министр культуры Италии Дарио Франческини в свою очередь, комментируя решение ЮНЕСКО, заявил, что удалось "достигнуть первого важного результата".

"Мировое внимание к Венеции должно оставаться на высоком уровне, и обязанность каждого - это работать для защиты лагуны", - сказал он.

В июне в ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой". Отмечалось, что предложение о внесении Венеции было связано с последствиями массового туризма и с прибытием больших круизных лайнеров в мало приспособленную для них лагуну.

В свою очередь, итальянские власти регулярно предупреждают, что город может сильно пострадать от последствий глобального потепления и повышения уровня воды в море.

Теги: #венеция #юнеско
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