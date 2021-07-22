В Одессе за ночь выпало 80% месячной нормы осадков, в области обесточены 23 населенных пункта

В Одессе в ночь на 22 июля выпало около 31 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Начиная с 22 июля, в половине второго ночи, в результате ливня, возникли многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города (наиболее резонансные: Атамана Головатого, улица Балковская, Радиальная, Шефская, Бабеля, Болгарская, Рихтера, Академика Филатова, Авдеева-Черноморского, Шляхова, Бунина, Промышленная, Химическая). В связи с этим по подразделениям города Одессы был проведен сбор резервного личного состава", - указывается в сообщении.

По состоянию на 15:00 подразделения ГСЧС совершили 40 выездов, из них 19 ночью. Эвакуированы и спасены более 30 человек.

В результате непогоды обесточены 23 населенных пункта: в Любашевском районе - 4 населенных пункта, в Ширяевском один населенный пункт, в Беляевском - 11, в Белгород-Днестровском - 7 населенных пунктов. Для восстановления энергоснабжения работают 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

От ГСЧС для откачки воды работают 15 автоцистерн, 2 пожарно-насосные станции, 6 мотопомп и более 100 спасателей.

Ориентировочно откачано 4500 м3 дождевой воды. Работы продолжаются.